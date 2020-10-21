Монолог шизофреника: что хотел сказать Зеленский депутатам?

21.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Если ДНР идет по пути развития, то в загнивающей Украине наступило время конца.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Владимир Зеленский дал сольный концерт перед протирателями штанов в Верховной раде, отчитавшись в проделанной работе (если таковым словом можно назвать действия, каждый день приводящие к дальнейшему обнищанию народ Украины) и настроив воздушные замки «глобальных» планов «відродження» Украины.

Примечательно, что послание Зеленского парламенту должно было прозвучать еще полгода назад, в апреле. Но произойти этому «знаменательному» событию помешала ухудшившаяся «пандемическая ситуация».

Сейчас же, когда число заражений вирусом в «незалежной» превысило 300 тысяч, но на носу – местные выборы, народный «слуга» собрался с мыслями и произнес «трогательную» речь.

На самом деле, ничего нового Зе-президент не сказал. Он в который раз попытался убедить всех в том, что выполняет свои предвыборные обещания (чтобы народ перестал клясть его за пустословие) и каждый день приближает «могутність» украинской колонии.

Против кого «дружите», господа?

Который раз пан Зе покичился международной поддержкой «жовто-блакытной державы». Акцентировал внимание на стратегическом партнерстве Великобритании и Украины, которое заключается в выдаче Соединенным Королевством украинскому нахлебнику 6,5 млрд. долларов в качестве гуманитарной помощи, а также порядка 44 млн. евро, для «защиты права на самоопределение и достижения стабильного и процветающего будущего».

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и все деньги, которые бездумно занимает украинская политическая «элита» своим непосильным трудом будут возвращать опущенные укрочиновниками украинцы.

К примеру, сами украинские дипломаты, оговаривая важность украино-британского партнерства, обмолвились, что теперь Великобритания сможет закупать у Украины сельскохозяйственную продукцию по низким ценам.

Вот и выходит, что плата за «прогиб» пана Зе перед Западом – каторжный труд изнеможённых украинцев.

Вся соль украино-британского сотрудничества – в противостоянии зловредному влиянию России». Об этом открыто говорили Джонсон и Зеленский, это подчеркивает вся антироссийская коалиция, которая намерена создать угрозу Российской Федерации. Только Украина в так называемом противостоянии – расходный материал. Как авторитетного и равноправного партнера украинскую колонию на Западе никто не воспринимает и никогда не будет воспринимать.

Подчеркивая «евроинтеграционные» победы, Зе не сказал об обратной стороне медали: с 2021 года Украина обязана отменить импортные пошлины на ряд товаров из Европейского союза. Это усугубит и без того не простую ситуацию для отечественных товаропроизводителей из-за увеличения объемов импорта. То есть украинские производители станут неконкурентоспособными, а их продукция будет складироваться… на свалке.

Естественно, в своем обращении к парламентариям Зеленский упомянул о беспрецедентном уровне отношений Украины и Турции. Украино-турецкая «дружба» также базируется на создании угрозы России и возможном обострении ситуации в Донбассе с использованием новейшего турецкого вооружения.

Анонсировал Зеленский и возрождение украинского флота. При этом гарант (???) стыдливо умолчал, что так называемый будущий «сильный» украинский флот будет состоять из списанных британских лодок, на покупку которых Соединенное королевство выделит «неньке» очередной кредит.

«Новый Донбасс» Зеленского

Не обошлось в докладе пана Зе и без популистских заявлений по Донбассу. Он бредит мыслью о реинтеграции шахтерского края, «пользуясь успешным международным опытом». Правда, каким именно – президент уточнить забыл.

Западный Зе-лакей нёс ахинею о том, что «на свободных территориях Донецкой и Луганской областей», то есть на оккупированных Киевом территориях Народных Республик, украинские вассалы сегодня строят «новый Донбасс – современный, безопасный и богатый». На этих трех пунктах хочется остановиться детальнее.

Итак, «современная», «безопасная» и «богатая» часть временно оккупированной Украиной территории народных республик это:

-Закрытые шахты, которые, по сути, являлись кормильцами городов и поселков;

-Нестабильная работа оставшихся предприятий;

-Повальная безработица, борьба за выживание населения;

-Низкие заработные платы;

-Навязанная украинизация учреждений образования, которая приведет к деградации молодого поколения;

-Патовое (даже, скорее, аховое) состояние системы здравоохранения;

-Угроза жизни, которую ежесекундно несут дикие и жестокие представители вооруженных формирований Украины;

-Захват частной собственности «защитниками незалежной»;

-Разгул преступности, которую укровояки подняли на уровень искусства, и которую абсолютно не пресекают (ибо боятся) правоохранительные органы;

-Продажа предприятий через приватизационные аукционы. Небольшой (увы, реально небольшой на фоне остальных) пример: сегодня за 50 млн. грн. на аукционе был продан Артемовский спиртовой завод. Имя нового владельца завода засекречено.

Стоит отметить, что украинское Минэкономики устроило распродажу спиртовых заводов по всей укроколонии и намерено продать максимальное количество заводов до конца 2020 года. В целом же временная рамка приватизации – полтора года, до июля 2021 года.

Но вернёмся к многострадальному оккупированному Киевом Донбассу. Список «лучшей» жизни на этой несчастной территории можно продолжать до бесконечности. И это далеко не предел: в следующем году заработает подписанный Зеленским закон о создании рынка земли, и наших земляков могут лишить даже приусадебных участков, на которых они выращивают фрукты и овощи, чтобы не умереть с голоду.

А ведь на другой стороне, так называемой линии разграничения (так на Украине стыдливо называют линию фронта), жители Русского Донбасса всеми доступными способами помогают землякам, живущим в киевской оккупации. К примеру, благодаря Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, реализуемой с 2017 года, студенческая молодежь из временно оккупированной Киевом части Донбасса приезжает учиться в учебные заведения ДНР.

Школьники также могут бесплатно получать качественные знания по образовательным программам «Российской электронной школы».

Гумпрограмма стала спасением жизни наших земляков, проживающих по ту сторону линии разграничения. Именно республиканские врачи буквально вытаскивали «с того света» донбассовцев, которых на «жовто-блакытной» территории шахтерского края лечить отказывались или требовали за это баснословные суммы.

Истинный выбор Донбасса

Пообещал гарант (???) и амнистию для русских донбассовцев. Пан Зе много чего наговорил «о миллионах наших граждан, «на чьих руках нет крови», и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта».

Да, глупые мысли посещают голову украинского президента, он думает, что «достойное будущее жителей Донбасса – только с Украиной». При этом у самой Украины, при ее антироссийской политике, будущего нет. Владимиру Зеленскому стоит уяснить раз и навсегда: выбор жителей Донбасса – это Россия.

И если Украина хочет в дальнейшем существовать как государство, ей нужно немедленно прекратить войну против жителей народных республик и изменить вектор своего развития в сторону нашей Большой Родины.

Цирковые гастроли бригады «Зе»

На фоне приближения местных выборов президент Владимир Зеленский заявил, что 21 октября 120 «слуг» народа посетят Донбасс.

Цель визита приспешников господина Зе на временно подконтрольную Киеву территорию ДНР не озвучена.

Хотя, понять логику «цээвропейцев» не трудно: вероятнее всего, бригада «Зе» намерена провести агитационную работу с населением перед грядущими выборами. Вряд ли они прикажут украинским вооруженным формированиям прекратить стрелять по городам и районам Донецкой Народной Республики. Ведь с каждым днем интенсивность обстрелов Республики со стороны ВФУ нарастает.

Мира не будет?

Доказательством тому служат слова самого же Зеленского, который в ходе своего часового монолога подчеркнул, что в 2020-м увеличил бюджет на армию (сказал так, словно сделал это за счёт семейного бюджета), и в следующем году как минимум оставит его на таком же уровне. То есть мира Донбассу ждать не стоит?

Собственно, Украина в одностороннем порядке прекратила соблюдать шаткое перемирие, о «соблюдении» которого украинскими формированиями постоянно балаболит Зе-президент.

В завершение хочу отметить, что улавливать здравый смысл в речах Зеленского с каждым днем становится все труднее. Пытаясь «на блюдечке с голубой каёмочкой» преподнести украинцам план по их фактическому уничтожению, он еще сильнее зарывает себя как политика и просто человека, которому народ Украины оказал доверие.

Господи, храни Украину и особенно те 75%, которые в своём желании лучшей жизни для страны отдали голоса за «президента Голобородько», а получили в результате ухудшенную версию ненавистного Порошенко. И, что самое страшное, это далеко не предел: на Украине, как и в нашей Республике, всё только начинается. Только ДНР идёт по пути развития, а в украинской колонии настало начало конца. Государство «Украина» загнивает.