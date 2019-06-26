Монополия ЕС на Балканах подошла к концу

26.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Среди ведущих стран Запада нет единства относительно решения балканских территориальных вопросов, в частности проблемы Косово.

Об этом в «Независимой газете» пишет доцент НИУ ВШЭ, автор портала Balkanist.ru Екатерина Энтина

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Она обратила внимание, что Великобританию в «равной степени настораживает деятельность Берлина и Москвы в регионе», поскольку Лондон «опасается их возможного тандема через «Северный» (1 и 2) и «Турецкий» потоки». Кроме того, активная позиция Берлина в налаживании диалога ЕС–КНР, а также стратегический союз Пекина и Москвы могут обеспечить солидный противовес британо-американскому влиянию через реализацию крупных инфраструктурных проектов (например, Дунай–Морава–Вардар–Эгейское море).

По словам автора, Лондон «ведет самостоятельную линию, главным образом направленную на нейтрализацию влияния ФРГ через структуры советников во властных аппаратах Белграда и Приштины».

«Узел противоречий по Косово и в целом в регионе скорее будет закручиваться, а вовсе не распутываться, как это кажется в Брюсселе, Берлине и Париже. Уже сейчас об этом свидетельствуют кадровые перестановки в дипломатическом корпусе всех значимых на Балканах международных сил. За последний год существенно увеличилась численность британской и китайской миссий в Сербии. В январе 2019 года послом Великобритании назначена Сиан Маклеод, возглавлявшая с 2015 года представительство при ОБСЕ, хорошо знающая регион и работавшая до этого в России.

В Вашингтоне 18 июня послом США в Сербии назначен бывший глава политического отдела посольства США в Москве Энтони Годфри, печально прославившийся у нас звонком пранкеру «Лексусу», думая, что тот Алексей Навальный. Наконец в Москве 10 июня послом в Белграде утвержден дипломат, долго проработавший в регионе, Александр Боцан-Харченко.

Данные перестановки свидетельствуют об одномоментном повышении значимости Балкан, восприятии их как проблемной и конкурентной точки в ведущих столицах. Скорее всего серия этих назначений подводит черту под монополию ЕС на Балканах», – резюмирует Энтина.