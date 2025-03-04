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Восстановление Украины, которым предположительно займутся частные американские корпорации Blackrock и Blackstone, обернется шоком для разрушенной войной экономики страны.

Об этом издатель и совладельца американского журнала The Nation Катрина Ванден Хювел заявила на международной конференции, организованной итальянским радио «Рома Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное это восстановление. Всемирный банк подсчитал, что на это потребуется триллион долларов. У США нет большого опыта оказания помощи другим странам. Опасность в том, что вы получите «Блэкстоун» и «Блэкрок». Это будет своего рода шоковая терапия, которую мы видели в России в 90-е годы. Она явилась причиной негативного отношения россиян в Америке. Так что опасность для Украины в том, как она будет восстанавливаться. На это потребуются триллионы. И полезные ископаемые будут частью этого», – сказала Ванден Хювел.

В 2024 году Blackrock, JPMorgan и правительство Украины объявили о создании UDF — Ukraine Development Fund, фонда восстановления Украины по окончании боевых действий. В него планируется привлечь 15 миллиардов долларов США в течение двух лет после окончания войны на восстановление инфраструктуры и экономики.

Blackrock является дочерней компанией корпорации Blackstone и занимает первое место по инвестициям в жилую недвижимость. В 2008 году во время ипотечного кризиса она скупила объекты по максимально низким ценам и стала монополистом аренды во многих странах.

Политолог Павел Данилин полагает, что аналогично Blackstone поведет себя на Украине, заручившись гарантиями правительства. В итоге вся жилая недвижимость в крупных городах перейдет под ее управление. При этом заказы на восстановление получит «дочка» Blackstone – Blackrock.

К этому можно добавить, что с 2021 года Blackrock и Blackstone принадлежат 40% пахотных земель Украины. За разрешение продавать земли Незалежная получила $17 миллиардов кредита от МВФ.