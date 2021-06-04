Монополизм и наглость – Путин объяснил, почему Украина лишается транзита

Украина потеряла значительную часть транзита российского газа из-за того, что вела себя как монополист.

Об этом выступая сегодня на Петербургском экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить? У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. В течение ближайших пяти лет мы будем прокачивать до 40 миллиардов кубических метров. В лучшие годы прокачивали чуть ли не до 200. Если бы были нормальные отношения — значительную часть прокачивали бы через Украину.

Но там проблемы же создаются, причем начались они не в сфере политики, а в сфере экономики. Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес, с одной стороны, а с другой стороны, опустить цены как можно ниже на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах. Монополия плоха. Дело не в армии, которую не на что содержать Украине. Они сейчас получают от нас за транзит полтора миллиарда долларов. Поучали бы 3, 4, 5. Сами своими руками все сломали», – подчеркнул Путин.