«Монтёршу вызывали?» – в Киеве начнут массово привлекать женщин на «мужские» работы

Вадим Москаленко.  
28.08.2024 20:56
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Из-за дефицита рабочей силы Киеву пора развернуть широкую кампанию по массовому привлечению женщин на традиционно мужские профессии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за дефицита рабочей силы Киеву пора развернуть широкую кампанию по массовому привлечению женщин на...

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«Нам нужно обращать внимание на то, что могут делать женщины. Поднимать их квалификацию, и давать возможность больше заниматься профессиями, которые никогда не считались женскими.

Сейчас не то время, когда мы можем делить профессии на женские и не женские. И как раз доноры могли бы уделять этому внимание, готовить специалистов, которые могли бы обслуживать это оборудование», – сказала эксперт.

«Женщинам нужно придавать уверенности – и давать возможность осваивать новые профессии. Женщины на фурах и комбайнах уже никого не удивляют. Теперь вопрос за женщинами-электриками», – добавила Зеркаль.

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