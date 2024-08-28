«Монтёршу вызывали?» – в Киеве начнут массово привлекать женщин на «мужские» работы

Из-за дефицита рабочей силы Киеву пора развернуть широкую кампанию по массовому привлечению женщин на традиционно мужские профессии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно обращать внимание на то, что могут делать женщины. Поднимать их квалификацию, и давать возможность больше заниматься профессиями, которые никогда не считались женскими.

Сейчас не то время, когда мы можем делить профессии на женские и не женские. И как раз доноры могли бы уделять этому внимание, готовить специалистов, которые могли бы обслуживать это оборудование», – сказала эксперт.