Монтян: Без СССР Запад стал загнивать

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Советский Союз был прекрасным проектом, без которого Запад, потеряв главного конкурента, действительно стал загнивать.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян.

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По ее словам, проблема СССР была в том, что старое партийное руководство не смогло заинтересовать молодежь и отдала ее на откуп «западным ценностям».

«Нет, я не сталинистка, но к Советскому Союзу я отношусь очень нежно и трепетно. Это был прекрасный проект. Советский Союз был отличным проектом и очень жалко, что старые маразматики из Политбюро ЦК КПСС не вовремя прохавали фишку, не придумали новых смыслов для молодежи и отдали молодежь на откуп торговцам жвачками и джинсами. А вот сейчас без Советского Союза, который создавал конкуренцию, капиталистические страны катятся к полному загниванию», – заявила Монтян.