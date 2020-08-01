Монтян: Действия Лукашенко воодушевили всю майданную шваль

01.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Украинские патриоты», воодушевлённые задержанием под Минском бойцов российской ЧВК, вдруг заговорившие о Белоруссии как о «братской стране» и «добрых соседях», забыли, что еще недавно сами же ввели антибелорусские санкции как против страны с диктатурой.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине воодушевились все упыри, кастрюли и прочая майдаунная рагульская шваль, которые начали наперебой поздравлять Лукашенко с «отбитием российской агрессии» и убеждать его, что только с Украиной и Западом у Белоруссии могут быть добрососедские отношения, а с не коварным и агрессивным Мордором», – отметила Монтян.

«При этом, конечно же, они и полусловом не обмолвились о том, что, вообще-то, в Украине действуют санкции против Белоруссии, вы не поверите, за «нарушение там прав и свобод граждан».

Да-да, вы не ослышались, наше рагульё изображает, что в Белоруссии все печально со свободами и правами! А Украина – прямо обитель демократии и вольностей для люда простого», – с сарказмом добавила юрист.