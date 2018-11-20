Монтян: Дело не в мове

21.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В конфликте на Украине Запад стравливал местных жителей по давно опробованным технологиям. Такое мнение в эфире ток-шоу «60 минут» высказала украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала о том, что технологии, по которым уничтожается Украина, аналогичны тем, которые ранее использовались в бывшей Югославии:

«Обратите внимание: технологии расчеловечивания (применяемые на Украине – прим. авт.) абсолютно аналогичны тем, которые применялись австрияками, чтобы стравить сербов и хорватов, у которых вообще один язык», – отметила Монтян.

«Есть куча украиноязычных, которые против Майдана, и уверены, что нам (украинцам – прим. авт.) надо с Россией объединяться и бороться с наглосаксами и Европой, которые хотят нас угробить. Но есть куча русскоязычных придурков, которые вон бегают и «градами» убивают людей в Донбассе. Дело не в мове, людей стравливают», – резюмировала она.