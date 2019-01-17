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17.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Россия, Украина, Эмиграция
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Монтян: Депортация Бойко – урок всем украинским беженцам

Политическим беженцам с Украины не стоит рассчитывать на убежище в России, где забота о соотечественниках заканчивается на пороге телевизионных студий ток-шоу, а на практике чиновники делают все возможное, чтобы не допустить прибытия миллионов русских, спасающихся от репрессий украинских властей.

Об этом на своем YouTube-канале заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она прекрасно знала, что Россия категорически не дает статус беженца беженцам из Украины по обычной логике – «лучше мы не дадим никому, чем потом пол Украины ломанется к нам рассказывать, как их преследуют майдауны и кастрюлеголовый режим, и придется тогда давать статус беженца нескольким миллионам народа».

Поэтому ситуация была простая: хотите задержаться в России – пожалуйста, делайте все документы, делайте в ФМС, тусуйтесь в очередях, покупайте патенты, тратьте кучу денег, времени, сил, нервов, ну или периодически катайтесь куда-нибудь, чтобы въехать-выехать.

Некоторые катаются в Европу, кому средства позволяют, кто-то заезжает-выезжает в ЛДНР, кто-то и в Украину, кому ничего особо не грозит, кто-то поступает более мудро – если на Украину путь заказан, то в Белоруссии выправить все документы гораздо проще. Есть у нас беженцы в Белоруссию, и эти люди сделали свой выбор.

То есть ничего теоретически не мешало Лене Бойко или прыгать перед ФМС и оформлять надлежащие документы, чтобы на законных основаниях пребывать в России, или сделать в Белоруссии, – и просто ездить в Россию на ток-шоу и даже жить при желании, главное показываться в Белоруссии.

Но она предпочла поиграть с русской властью в рулетку. Итог предсказуем. Тем более, что это далеко не первый случай, депортировали и раньше, и запрещали въезд», – напоминает Монтян.

Она прогнозирует, что теперь Бойко ждет длительное тюремное заключение на Украине.

«Гэбня возьмет её на кукан и будет она, скорее всего, сидеть долго и нудно, пока или с этой властью что-то не случится, или не надоест нынешней власти на ней пиарится», – сказала юрист.

«Поэтому четкий сигнал для всех украинцев, которые надеются получить какое-то убежище или защиту в России: ребята, оставьте надежду всяк сюда входящие, это не та страна, где вам помогут и спасут без серьезных затрат денег, нервов, сил и общения с прекрасной ФМС, которая является одной из самых крутейших кормушек, какие только есть в России-матушке. Едьте в Белоруссию, там с этим проще», – сказала Монтян.

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