Монтян: Джамала – драная коза и двуличная сука

25.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Киевский юрист Татьяна Монтян резко раскритиковала меджлисовскую певицу Джамалу, которая участвовала в жюри украинского отборочного конкурса на Евровидение и занималась травлей артистов за выступления в России.

Монтян в своем видеоблоге назвала Джамалу «драной козой» и «двуличной сукой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Монтян отреагировала на вопрос Джамалы, которая требовала от победительницы конкурса – артистки под псевдонимом Maruv – пояснений, почему та не отказалась от гастролей в РФ.

«На себя посмотри, коза ты драная. Вопросы она задает… Наиболее это омерзительно звучало именно от Джамалы, которая в 2009-м году по приглашению команды тогдашнего кандидата в президенты Януковича пела на съезде «Партии регионов». А потом рассказывала, что «я пела для людей». И заявила, что спела бы и сейчас, если бы ее пригласили на митинг, организованный командой Януковича, потому что не видит в этом ничего плохого, и что избранного президента надо любить.

Сука ты двуличная, так чего ж ты наезжаешь на других девочек, шваль бездарная.

Что, после того, как тебя «на шарика» протащили в победительницы «Евровидения», как там твоя карьера? Слушал кто-то твои песни по радио, коза ты драная?» – заявила Монтян.