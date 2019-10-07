Монтян: Киев зомбирован, мирного договора не будет

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет выполнять «формулу Штайнмайера» в обозримом будущем, потому что в этом случае власти придется объяснять, для чего в течении пяти лет гибли тысячи украинцев, а в обществе раскручивалась военная риторика. Об этом в своем блоге заявила киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема заключается в том, что в целом и общем, к сожалению, в обществе, одурманенном военной пропагандой, и всеми этими воплями про перемогу над сепаратистами, про наших храбрых военных и прочую пургу, есть стойкое мнение, что «как же так, а за что тогда пять лет воевали, воюем, за каким чертом детишек призывают в армию, кому нужно все это…».

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Кто же теперь скажет, что вся эта война была чисто для того, чтобы кое-кто попилил бабосы на военных бюджетах? Потому что идиоту понятно, что никакого военного решения данного вопроса не существует и существовать не может!

Ну как же можно теперь сказать народу: «Воевали зря, отдаем этим сепарам автономию – пусть себе делают, что хотят, и творят ,что им заблагорассудится». Получается, воевали зря?!

В ближайшее время никаких воплощений никаких формул, разумеется, не будет. Просто потому, что никто не посмеет из наших власть имущих сказать людям правду – мы просто воровали бабло на этой войне, победить в ней мы не могли заведомо, и что теперь говорить – Россия добилась своего, сепары добились своего, как же так?

Никто не возьмет на себя такую ответственность и такие политические риски», – заявила Монтян.