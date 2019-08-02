Монтян: Монозельца не бывает, тем более – в Раде

02.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа», войдя в парламент, быстро распадётся на множество враждующих составляющих.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все страхи относительно монокоалиции как минимум преждевременны. Потому что всем известно, что где два украинца – там сразу три гетмана.

А где монокоалиция – там с десяток группировок в середине неё.

Поэтому вся эта монокоалиция исключительно номинальная.

И ещё не факт, что она будет «моно», что соросята и дерьмократы пиндостанские не додавят-таки «Зельц» и не вынудят его взять в эту монокоалицию «Голос».

Поэтому не надо сразу впадать в истерику и панику – там будет целая куча враждующих группировок, и все – под зонтиками «Слуг народа», – резюмировала Монтян.