Монтян на примере Черногории показала цену русофобии

26.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Захвативший власть в Черногории прозападный режим присоединился к введенным после событий 2014 года санкциям стран НАТО против России, что привело к большим проблемам в черногорской экономике.

Об этом говорится в сюжете, опубликованном в видеоблоге киевского юриста Татьяны Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я покажу окрестности нашей прекрасной виллы, я далеко не отходила, буквально 50-100 метров. Этот репортажик, в принципе, можно смело обозвать очень просто: «Русофобия стоит дорого».

Раньше тут было всё хорошо: русские покупали недвижимость, взвинтили на неё цены до небес, а потом грянул майдаун, и правительство Черногории повелось ко всеобщему тренду, что надо объявить санкции. И к чему это всё привело?

Вот, самые прекрасные окрестности виллы, на которой я зависаю. Всё очень эклектично – реально крутые виллы соседствуют с заброшкой и участками, которые кто-то купил, но так там ничего и не построил…

Ржавые заборы, заброшка, выбитые окна и чёрт-те что творится», – комментировала видеосюжет Монтян.

В кадр попадали прекрасные ухоженные жилые виллы, рядом с заросшими участками и недостроенными или покинутыми зданиями. При этом, по её словам, на одно жилое здание приходится пять-шесть заброшенных.

«Причём, до майдауна, до 2014 года тут был тотальный движ с недвигой, россияне скупали всё и за дикие деньги. Но в 2014 году против России Черногорией были введены санкции. Россия особо как-то не заметила, кроме некоторых россиян, чьи заброшенные виллы тут теперь стоят, а вот с Черногорией, как видите, полная задница.

На самом деле, на одну жилую виллу, причём приличного вида, шикарную, находится 5-6 вот таких вот заброшек. Причём они тоже когда-то были крутые, красивенькие, а сейчас вот в таком вот виде. Правда, местные говорят, что вломиться туда сквотерам не получится, потому что тут же стуканут хозяевам», – рассказывала адвокат, демонстрируя многоэтажное роскошное здание, брошенное на самом последнем этапе строительства.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

В Черногории с декабря 2019 года проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.