Монтян не понимает шумихи, поднятой вокруг кассетных боеприпасов
Поставки Украине кассетных боеприпасов США имеют одну цель – убить как можно больше гражданских.
Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила покинувшая Украину и находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы на Донбассе тоже не поняли, откуда столько хайпа на этих кассетных боеприпасах, что тут, собственно говоря, нового, потому что действительно по нам здесь прилетает с незапамятных времён. Почему подняли такой шум, совершенно непонятно. У нас здесь всё усыпано неразорвавшимися боеприпасами из этих кассетников. Здесь такие минные поля – постоянно кто-то на чём-то подрывается. И будет только хуже.
Почему этот пиар, нам не понять, возможно, есть какие-то тайные движения. Байден сказал, что обычные, типа, закончились, придётся дать «салорейху» кассетные. Я не думаю, что у них там закончилось что-то обычное. Просто решили, чтобы с большей гарантией поубивать людей, особенно мирных», – сказала адвокат.
Она выразила уверенность, что инициаторы просто-напросто «хотят окончательно добить эти территории».
«Никаких других мотивов применять именно кассетники нет. Потому что военным – какая разница? Они в окопах. А пострадают потом от неразорвавшейся части этих боеприпасов именно мирные люди. Которые будут пахать землю, которые просто будут ходить в лес – ну вот. Они нас просто не считают за людей, это и так всем давно известно, кроме, очевидно, российских элит, которые собираются по-прежнему с ними договариваться», – предположила Монтян.
Спасибо!
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