Монтян о Трампе: «Помешанный на бабле мошенник, лицемерная гнида»

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Новый американский президент Дональд Трамп заинтересован только в зарабатывании денег, а не в наступлении мира.

Об этом в эфире видеоблога «Мультичел+» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп – мошенник отпетый, просто отбитый. Я смотрела, как он своими мемкоинами зачудил, это же прелестно. Торговля инсайдерской инфой – это вообще потрясающе. Причем он такой наглючий: его друзяшки заработали на этом один – два с половиной миллиарда, другой – девятьсот миллионов, и они абсолютно открыто на камеру этому радовались и глумились просто над народом», – сказала Монтян.