08.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Вынесенное три года назад судебное решение по лишению лицензии украинской радиостанции «Вести» за якобы нецензурные выражения адвоката Татьяны Монтян в эфире, признано предвзятым и нарушающим презумпцию невиновности, поэтому отправлено на пересмотр судом первой инстанции.

Об этом сама Татьяна Монтян заявила на своём YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне пришла повесточка в окружной административный суд города Киева. Меня вызывают третьим лицом по делу, которое я хотела бы напомнить. Ещё три года назад меня пригласили в передачу побеседовать о ЖКХ. Вот как это было…», – отметила Монтян.

Она представила несколько видеозаписей из студии радиопередачи, в которой она свободно высказывается о повышении тарифов на ЖКХ на Украине, а некоторые звонившие в студию называют юриста «проституткой, которая хает Украину», а саму радиопередачу – «помойкой».

«Моя любимая передача «Вести» с такими гостями и такими передачами превращается в помойку. Честно говоря, неприятно слушать, что какой-то член на два сантиметра длиннее», – пожаловался один из радиослушателей, нарвавшись при этом на немедленный ответ.

«Когда меня обозвали в этой передаче, вам тоже, я так понимаю, было приятно, и у вас тоже кое-что выросло?», – не осталась в долгу Монтян.

Также киевский юрист опубликовала фрагменты видеозаписи с собрания Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по данному вопросу, отметив, что по итогам суда у радиостанции отобрали лицензию. Однако нашёлся судья, которому данное решение не понравилось.

«Потом за эту передачу, за то, что я там оскорбляла «несчастных» участников «революции достоинства», у «Радио Вести» забрали лицензию. Я, честно говоря, и забыла про это несчастное дело, но оказывается, что там всё продолжается. Понятное дело, что им отказали в суде первой инстанции, потом им отказали в суде второй инстанции. Но нашёлся там судья Полынов, который написал «особое мнение».

Судья этот написал, что я, принимая участие в программе «Люди говорят», высказывалась в прямом эфире, но при этом я не являюсь работником телеорганизаций, а являюсь публичным лицом. И с учётом положений статьи 67 закона Украины «О телевидении и радиовещании» судья считает, что для того, чтобы всемерно и полно выяснить все обстоятельства дела, меня необходимо было привлечь к участию к делу, чего сделано не было. Исходя из этого, он считает, что спорное высказывание является оценочными суждениями, ответственность за которые не может быть возложена на телеорганизацию», – пояснила юрист.

По словам Татьяны Монтян, после этого «особого мнения» дело пошло в кассацию. Кассационный суд отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

«В кассационной жалобе истец обратил внимание на то, что суды предыдущих инстанций нарушили принцип презумпции вины субъекта властных полномочий и состязательности сторон, проигнорировали доводы истца, и действовали предвзято.

При рассмотрении дела судом представитель истца утверждал, а представитель ответчика не опроверг, что звукозапись программы «Говорят люди» суды не прослушивали, а, следовательно, и не исследовали это доказательство. И это подтверждается записями в журналах судебных заседаний», – зачитала она постановление.

В завершение, едко прокомментировав предыдущие судебные решения, адвокат пообещала «повеселиться» в ходе предстоящего судебного процесса.

«То есть вы представляете, суды первой и второй инстанции так спешили вылизать задницу майдаунной власти, что даже не соизволили прослушать передачу, о которой идёт речь. И Верховный суд решил, что всё-таки это беспредел. И поэтому, сославшись на ряд разнообразных решений Европейского суда, Верховный суд отправил данное дело на рассмотрение суда первой инстанции, и вот там то я и повеселюсь», – заключила Монтян.