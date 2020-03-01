01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Компромат, Политика, Украина
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Монтян обнародовала скандальные подробности биографии отца главы украинского МИДа


Отец нынешнего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко свою в бытность студентом напился до невменяемого состояния, а потом «заложил» подшутивших над ним сокурсников.

Об этом на своей странице Facebook сообщила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отец нашего министра МИД, который не считает 9 Мая праздником, учился вместе с моим мужем. Муж рассказывал, что как-то Пристайко нажрался, как свинья, и группа студентов (вместе с моим мужем, конечно) привязали его к кровати и вынесли его вместе с кроватью на проезжую часть.

Очухался некий Вова Пристайко где-то в 4 утра, и почувствовал, что не может встать с кровати, а то кровать машины вокруг объезжают

Застучал он тогда всех, с кем бухал, сволочь бандеровская. К чему это я, собственно. А к тому, что гены пальцем не раздавишь», – написала Монтян в своем блоге.

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