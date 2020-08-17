Монтян обратила внимание на странности при гибели минского майданщика

17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку момент гибели минского протестующего был заснят профессионально на хорошую камеру и с двух ракурсов, а запись не публиковалась в течение недели, можно предположить, что это была специально подготовленная провокация и создание «сакральной жертвы».

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Погибший 10 августа во время протестов в Минске Александр Тарайковский не исключено, что был убит снайперами. Потому что «Associated Press» неделю держало это видео, и оно слишком хорошего качества. Скорее всего, момент убийства снимали с двух точек – знали, что снимать, когда снимать и кого снимать. Это наводит на мысль, что это был очередной Сергей Нигоян», – отметила она.

Напомним, Нигоян погиб 22 января 2014 от огнестрельного ранения на Майдане в Киеве и стал первым погибшим во время государственного переворота.