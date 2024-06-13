Монтян обвинила Соловьёва в работе на Тимура Иванова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сражающиеся на передовой российские воины вынуждены тратить зарплаты на закупку качественной экипировки, хотя всё это должно было быть обеспечено ответственными лицами. Об этом в эфире телеканала «Невская студия» заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтяна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Зарплаты в армии большие, но чтобы выжить, они вынуждены все эти зарплаты тратить на «тапики» [армейский телефон ТА-57] по цене айфонов. Знаменитый танк «Алёша» воевал без какой-либо танковой связи. Связи для танков нет вообще. Ничего нет. Мины прислали без батареек – где люди возьмут батарейки в окопах? И оно всё такое. Рации не работают, «Арахисы» сделаны из китайских рулеток. Люди должны получить это от Минобороны, а зарплаты отправить жёнам и детям. А они вынуждены эти зарплаты тратить на то, чтобы не погибнуть просто так, бесславно. Сетей маскировочных нет», – сказала Монтян.

Он возмутилась, что популярный среди патриотической аудитории телеведущий Владимир Соловьёв не говорит о проблемах, при этом сообщавший о трудностях на передовой ныне покойный участник СВО «Мурз» подвергался травле.

«Он работает на этих подонков, на Тимура Иванова и его команду, и пиарно сопровождает их воровство и казнокрадство, заливая в уши тёплую ссанину, что на фронте всё есть. И пинает медийно тех людей, которые говорят правду. Соловьёв и его шайка довели до самоубийства Андрея Морозова «Мурза». Который москвич, и десять лет самоотверженно сражался за Россию, говорил правду о том, как армию лишили связи, как всё разокрали», – возмутилась адвокат.