Монтян обвинила Соловьёва в работе на Тимура Иванова

Сергей Вредников.  
13.06.2024 16:50
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Россия


Сражающиеся на передовой российские воины вынуждены тратить зарплаты на закупку качественной экипировки, хотя всё это должно было быть обеспечено ответственными лицами. Об этом в эфире телеканала «Невская студия» заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтяна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающиеся на передовой российские воины вынуждены тратить зарплаты на закупку качественной экипировки, хотя всё...

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«Зарплаты в армии большие, но чтобы выжить, они вынуждены все эти зарплаты тратить на «тапики» [армейский телефон ТА-57] по цене айфонов. Знаменитый танк «Алёша» воевал без какой-либо танковой связи. Связи для танков нет вообще. Ничего нет. Мины прислали без батареек – где люди возьмут батарейки в окопах? И оно всё такое. Рации не работают, «Арахисы» сделаны из китайских рулеток.

Люди должны получить это от Минобороны, а зарплаты отправить жёнам и детям. А они вынуждены эти зарплаты тратить на то, чтобы не погибнуть просто так, бесславно. Сетей маскировочных нет», – сказала Монтян.

Он возмутилась, что популярный среди патриотической аудитории телеведущий Владимир Соловьёв не говорит о проблемах, при этом сообщавший о трудностях на передовой ныне покойный участник СВО «Мурз» подвергался травле.

«Он работает на этих подонков, на Тимура Иванова и его команду, и пиарно сопровождает их воровство и казнокрадство, заливая в уши тёплую ссанину, что на фронте всё есть. И пинает медийно тех людей, которые говорят правду.

Соловьёв и его шайка довели до самоубийства Андрея Морозова «Мурза». Который москвич, и десять лет самоотверженно сражался за Россию, говорил правду о том, как армию лишили связи, как всё разокрали», – возмутилась адвокат.

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