Монтян обвинила Соловьёва в работе на Тимура Иванова
Сражающиеся на передовой российские воины вынуждены тратить зарплаты на закупку качественной экипировки, хотя всё это должно было быть обеспечено ответственными лицами. Об этом в эфире телеканала «Невская студия» заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтяна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Зарплаты в армии большие, но чтобы выжить, они вынуждены все эти зарплаты тратить на «тапики» [армейский телефон ТА-57] по цене айфонов. Знаменитый танк «Алёша» воевал без какой-либо танковой связи. Связи для танков нет вообще. Ничего нет. Мины прислали без батареек – где люди возьмут батарейки в окопах? И оно всё такое. Рации не работают, «Арахисы» сделаны из китайских рулеток.
Люди должны получить это от Минобороны, а зарплаты отправить жёнам и детям. А они вынуждены эти зарплаты тратить на то, чтобы не погибнуть просто так, бесславно. Сетей маскировочных нет», – сказала Монтян.
Он возмутилась, что популярный среди патриотической аудитории телеведущий Владимир Соловьёв не говорит о проблемах, при этом сообщавший о трудностях на передовой ныне покойный участник СВО «Мурз» подвергался травле.
«Он работает на этих подонков, на Тимура Иванова и его команду, и пиарно сопровождает их воровство и казнокрадство, заливая в уши тёплую ссанину, что на фронте всё есть. И пинает медийно тех людей, которые говорят правду.
Соловьёв и его шайка довели до самоубийства Андрея Морозова «Мурза». Который москвич, и десять лет самоотверженно сражался за Россию, говорил правду о том, как армию лишили связи, как всё разокрали», – возмутилась адвокат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.