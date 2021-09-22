Монтян объяснила, кто нанял киллеров, изрешетивших машину Шефира

22.09.2021 16:04 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира вполне может быть предупреждением президенту Владимиру Зеленскому и его команде, которые устроили беспредел в стране.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политнавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«Я не исключаю, что какие-то предъявы уже были сделаны, например, Шефиру объяснили, кто на него подал и за что. Я не исключаю, что он уже это рассказал Зеленскому. Одна из версий – хотели бы убить Шефира – убили бы Шефира, а то, что произошло, могло быть просто предупреждением», – считает Монтян.

По ее словам, покушение мог осуществить кто угодно.

«В стране невероятное количество оружия. А то, что последнее время творит команда Зеленского, это просто беспредел, и такого беспредела никогда не творила ни одна власть. Никому не приходило в голову вводить санкции на каком-то СНБО устами какого-то зоотехника Данилова. Обычно делались нормальные предъявы, всё это делалось через суд, можно было оспорить, можно было договориться. А зелебобики создали систему тотального обилечивания всех, и тех кто отказывается им платить, они вносят в санкционные списки и тупо грабят», – говорит юрист.

«А поскольку ограбили они уже невероятное количество людей начиная от олигархов, и заканчивая простыми бандитами, то не исключено, что кто-нибудь наконец-то нанял киллеров. Честно говоря, я удивлена тому, что это случилось так поздно. Зелебобики уже давно заслужили целую кучу пуль в свои безмозглые наглые бошки», – сказала Монтян