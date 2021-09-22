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22.09.2021 16:04 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Криминал, Политика, Украина
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Монтян объяснила, кто нанял киллеров, изрешетивших машину Шефира

Новости УкраиныПокушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира вполне может быть предупреждением президенту Владимиру...

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира вполне может быть предупреждением президенту Владимиру Зеленскому и его команде, которые устроили беспредел в стране.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политнавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«Я не исключаю, что какие-то предъявы уже были сделаны, например, Шефиру объяснили, кто на него подал и за что. Я не исключаю, что он уже это рассказал Зеленскому. Одна из версий – хотели бы убить Шефира – убили бы Шефира, а то, что произошло, могло быть просто предупреждением», – считает Монтян.

По ее словам, покушение мог осуществить кто угодно.

«В стране невероятное количество оружия. А то, что последнее время творит команда Зеленского, это просто беспредел, и такого беспредела никогда не творила ни одна власть. Никому не приходило в голову вводить санкции на каком-то СНБО устами какого-то зоотехника Данилова. Обычно делались нормальные предъявы, всё это делалось через суд, можно было оспорить, можно было договориться. А зелебобики создали систему тотального обилечивания всех, и тех кто отказывается им платить, они вносят в санкционные списки и тупо грабят», – говорит юрист.

«А поскольку ограбили они уже невероятное количество людей начиная от олигархов, и заканчивая простыми бандитами, то не исключено, что кто-нибудь наконец-то нанял киллеров. Честно говоря, я удивлена тому, что это случилось так поздно. Зелебобики уже давно заслужили целую кучу пуль в свои безмозглые наглые бошки», – сказала Монтян

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