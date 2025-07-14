Монтян объяснила, почему освобождение Славянска важно для Донецка

То, что Донецк дожил до середины лета, избежав «великой суши», сродни чуду.

Об этом покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян заявила в интервью БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До Славянска и до воды еще очень-очень далеко. На Донбассе воды нет вообще совсем. Его питала водой система, которая берет начало в Славянске. И вот пока не будет взят Славянск, никакой воды на Донбассе не будет.

Даже когда он будет взят, надо будет еще отодвинуть фронт, чтобы была возможность без риска для ремонтников отремонтировать все эти сооружения, по которым вода поступает на Донбасс, и, естественно, подождать, пока наполнятся резервуары природным путем. Если Славянск будет взят, это будет уже что-то», – сказала Монтян.