Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки

10.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Появившиеся сообщения очевидцев в социальных сетях о том, что Украина перебрасывает танки к линии фронта на Донбассе – следствие сознательного отсутствия маскировки.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила киевский юрист Татьяна Монтян.

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«Все понимают, чем закончится серьезное обострение на Донбассе. Ни одна из сторон не хочет рисковать. Скорее всего, сейчас стороны создают впечатление обострения, поднимая ставку в каких-то торгах. Вот, на глазах у всех везут танки по железной дороге. Почему их чем-то не прикрыть, почему не везти ночью? Зачем это делать демонстративно?

С другой стороны, Пушилин дает интервью, в котором говорит, что армия ДНР может продвинуться до административных границ Донецкой области. И таких моментов много – риторика на федеральных каналах, риторика всяких кравчуков-арестовичей.

Это мое мнение как человека, который здесь постоянно тусит по линии фронта – я здесь развожу гуманитарку старичкам и внимательно с ними разговариваю. Мое общее впечатление – все это больше похоже на демонстрацию, а не на реальную подготовку. Следовательно, так делают, желая поднять ставки в торгах, о которых нам, естественно, никто не сообщает», – рассуждает Монтян.