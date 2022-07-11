Монтян объяснила, зачем Киев травит байки о контрнаступлении

Заявления о том, что Украина готовится поставить под ружье миллионную армию и планирует контрнаступление на юге, которые ранее сделал министр обороны Алексей Резников, направлены лишь на очередную попытку выпросить западные ресурсы и вооружение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, Украина физически не сможет вооружить, обучить и обеспечить такое количество людей.

«Это болтовня на внешнюю повесточку, это выклянчивание хоть какого-то оружия. Да, гипотетически есть достаточное количество людей, которые как бы записались повоевать, потому что, повторюсь, других видов заработка в салорейхе особо и не осталось.

Но для того, чтобы эти записавшиеся повоевать люди представляли из себя хоть какие-то боевые единицы, это же очевидно, что этим людям необходимо выдать какие-то каски, броники, связь, квадрокоптеры, еще что-то, провести им боевое слаживание и предоставить им младших командиров, которые будут давать команды, куда бежать, куда стрелять и что делать.

Ничего подобного особо не наблюдается, потому что уже идут сколько времени боевые действия и те, кто умел, хотел, собирался воевать – уже все давно на восточном фронте. А совершенно необученных людей, сколько ты их не мобилизуй, что ты с ними сделаешь? Практически ничего.

Да, есть среди них какая-то часть, которая легко обучаема, которых можно куда-то бросить в бой, но мы все видели невероятное количество записей всех этих терробороновцев, которых отловили и отправили на восточный фронт, что у них ничего нет – ни броников, ни связи, ни вменяемых командиров, которые их постоянно бросают, и вот такая ситуация и будет сохраняться, потому что не от куда с нуля найти людей, которые смогут оказывать хоть какое-то эффективное сопротивление.

Не говоря уже о том, чтобы идти куда-то там в нападение. Да, конечно, есть какое-то количество оружия, которое поставили уважаемые западные партнеры, к сожалению, оттуда очень мощно продолжает прилетать по всей донецкой агломерации, но одно дело, когда прилетает артиллерия и убивает детишек, а совсем другое, когда наступает пехота и медленно, но верно перемалывает и захватывает территории.

Поэтому вся эта болтовня рассчитана исключительно на уважаемых западных партнеров в стиле «дайте нам еще побольше и всего, а мы это все продадим третьим странам, потому что конец неизбежен, а нам надо немножко подзаработать при возможности все это сохранить и спетлять куда-нибудь к вам на коллективный Запад», – заявила Монтян.