Монтян объявила Кравчука «людоедом и проституткой»

10.08.2020, Киев, Игорь Петров

Риторика нового главы украинской делегации на переговорах в Минске экс-президента Леонида Кравчука всегда была крайне неконструктивной.

Об этом эфире своего видеоблога заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кравчук – трус, приспособленец и беспринципный предатель. Чтобы понимать его менталитет, надо знать его историю», – считает юрист. – Леонид Кравчук родился в Польше, в той части, которая была в 1939 году присоединена к Украинской ССР и если бы не это, мог бы вырасти поляком. Он поступил в университет Шевченко в Киеве по специальности «политэкономия» и преподавал этот предмет и другие идеологические предметы после окончания вуза. Всю свою жизнь он посвятил идеологии и пропаганде Компартии СССР, сделал партийную карьеру и стал вторым секретарем КПУ».

«Его карьера – голубая мечта целой кучи западенцев-бандеровцев в СССР, таких, как Ирочка Фарион, которым любой ценой хотелось прорваться к теплому местечку несмотря на то, что ментально они всегда были, есть и будут абсолютно бандеровскми нациками. Но бегать по лесам и устраивать резню всяких евреев, поляков и прочих неправильных граждан западенской элите было не с руки. Эту миссию они доверили простым, «пересичным», упоротым рагулям. Впрочем, как и сейчас.

А сами усердно штурмовали политические высоты ненавистных оккупантов – польских, немецких или советских. Им, проституткам, в принципе без разницы. Легионы таких кравчуков легко и непринужденно влились в советское партийное руководство. На Западной Украине была куча упырей из банд типа УПА, которые после войны преспокойно вернулись к мирной жизни и стали начальниками в своих селах и районах.

А местные люди, которые боялись и страдали от них в войну, продолжали бояться и страдать от них же и после войны. И никакие НКВД и КГБ их не доставало, а в лагеря отправились только самые упоротые и невменяемые», – отметила Монтян.

По ее словам, Кравчук с Ельциным похоронили СССР.

«Именно Кравчук был идейным вдохновителем создания киевского патриархата с Филаретушкой. Именно с подачи Кравчука в Украине появились первые банды бродячих бандюковских активостов, которые отправились воевать сначала в Приднестровье, с россиянами вместе, кстати, а затем уже, как положено, против России – в Абхазию и Чечню. Именно этими бродячими бандами, которых тогда возглавлял Дмитрий Корчинский в ночь с 18 на 19 июня 1992 года была проведена первая в истории независимой Украины попытка захвата Киево-Печерской Лавры», – сказала Татьяна Монтян.

Она приводит ряд высказываний Кравчука, в частности, в интервью «Украинской правде» в июне 2018 года:

«Россия хочет, чтобы мы обязательно лежали под ней. Тогда мы «хорошая». Она 150 лет воюет, другого пути, кроме давления и силой изнасиловать, лечь на кого-то сверху, она не знает. Это природа», – заявил тогда Кравчук.

«Прекрасно, как по мне. Представьте, что Кравчук это в Минске и говорит в качестве предисловия переговоров. Кого же Кравчук считает настоящими друзьями Украины? Конечно же США», – считает Монтян.

В том же интервью на вопрос о друзьях Украины Кравчук назвал США надежным и системным другом, добавив, что зависимость от Зпада не грозит Украине покорением.

«Мы в Брюссель едем за советами. Иногда свои цели подчиняем общеевропейским, но никто из них не ставит задачу, я говорю убежденно, подчинить себе Украину или лечь в постель не рядом, а на нас сверху, как это делает Россия», – говоирл Краввчук.

«Это все, что вам нужно знать о новом главе переговорщиков от Украины который типа будет искать пути компромисса с Донбассом и Россией, –говорит Монтян. – И, как вишенка на торте – Кравчук это старинный партнер Медведчука. Пусть это не вводит вас в заблуждение, это значит лишь что у него, как и у Кучмы, будет личный контакт с главой делегации Кремля. Кроме того, его, как и Кучму, не будут критиковать на каналах Медведчука за его людоедскую позицию. Это сейчас Кравчук предлагает какие-то свободные экономические зоны и т.п. А вообще-то его позиция предельно проста.

«Я бы сказал Путину: Я сделал вывод, что вам нравится смерть людей. Советую вам изменить свои взгляды или уйти… Есть и другие пути. Скажем, полная изоляция политическая и дипломатическая России, полная изоляция экономически-финансовая – счета, банки, расчеты… То есть если это включить, а не только адресные санкции, и то – не к стране, а к конкретным лицам или структурам, или корпорациям… Это не санкции в моем понимании. Если бы вот так было: полные финансово-экономические санкции и полная политическая и дипломатическая изоляция, Россия бы вела себя совсем по-другому» (из интервью изданию «Гордон» в мае 2020 года)

«Ну что? Как по мне – прекрасная базовая переговорная позиция для установления мира в Украине. –говорит Монтян. – Задушить агрессора и насильника тотальными санкциями! Дать Путину, которому нравится душить людей, ценный совет поменять взгляды, и уйти. Или вот:

«Многие говорят: «Давайте выйдем из этих соглашений, поскольку они не действуют”. Можно это сделать? Я за» (из интервью изданию «Гордон» в мае 2020 года).

И дальше – незамысловатая демагогия что надо подговорить Францию и Германию выйти из Минских соглашений и не дать Путину сманеврировать, а сделать ответственной страной за агрессию против Украины, вынудив пойти на уступки и убраться», – сказала Монтян.