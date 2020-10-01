01.10.2020, Одесса, Вадим Москаленко
 
Выборы, Политика, Украина
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Монтян объявила Шария «молодежкой Медведчука» и «дерибанщиком»


Украинский блогер и основатель одноимённой партии Анатолий Шарий даже если бы прошёл на предстоящих выборах, на которых он всё равно провалится, то ничем бы не отличался от остальных распильщиков бюджета.

Об этом в ходе общения с подписчиками в своём видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если отбросить личные отношения с Толей, как вы оцениваете политическую деятельность его партии и его лично? Что там можно оценивать – молодёжное крыло Медведчука. По Одессе его список – это молодёжное крыло ОПЗЖ, всё. Если кому-то не нравится Мудачук и Коля Скорик, голосуйте за Лошария…

Если зайдёт «Партия Шария», что тогда? Пусть себе заходит! Чем скорее Лошарий куда-то зайдёт, тем скорее его фанаты убедятся, что он будет голосовать за всякие дерибаны, аж гай будет шуметь!..Но я считаю, что Лошария на этих выборах отыграют в первый и последний раз, больше у него никаких шансов не будет», – заявила Монтян.

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