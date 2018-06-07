07.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Мнение, Украина

Монтян: почему Россия не нападает с черниговского направления?


Не имеет значения, как называть войну, которая сейчас идёт на Украине. Суть не меняется: в Донбассе как гибли, так и гибнут невинные люди.

Об этом адвокат Татьяна Монтян рассказала в интервью изданию «Украина.Ру», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кричат про то, что у нас, оказывается, Россия – агрессор, напала на Украину, только непонятно, почему она напала исключительно с Донецкого и Луганского направления. Что мешает России напасть с Сум или с Чернигова и так далее?

На самом деле идёт самая обыкновенная гражданская война с республиками, которые откололись. Как они откололись – это уже вопрос десятый. Мы имеем то, что имеем: самую настоящую гражданскую войну и уничтожение мирного населения в этих непризнанных республиках. А как это всё называется – «АТО» или «ООС», суть от этого не меняется.

«АТО» вообще не могло быть проведено силами ВСУ. Это военное преступление, и очень хочется надеяться, что эти твари ответят за каждую невинно загубленную жизнь», – заявила она.

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