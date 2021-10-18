Монтян: Поражаюсь жажде России какое-нибудь отребье объявить адекватным

18.10.2021 15:21 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Россия зря пытается найти на Украине адекватную оппозицию — сегодня она просто не может появиться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью в интервью «Sputnik на русском» заявила киевский адвокат и общественница Татьяна Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

У нее поинтересовались, каковы шансы, что отправленный в отставку спикер Рады Дмитрий Разумков или экс-депутат и собственник телеканала «НАШ» Евгений Мураев могут претендовать на роль более или менее вменяемых оппозиционеров.

«Я поражаюсь просто жажде России какое-нибудь отребье объявить адекватным. Кто там адекватный, Разумков? Да вы с ума сошли! Он голимый зелебобик, который посрался с себе подобными зелебобиками. Решил, мол, я — спикер, попробую двинуть собственный политпроект. Естественно, его пристрелили на взлете: «Ты кто такой, отребье. Мы тебя сюда привели — мы тебя отсюда и уведем», – сказала юрист.

Не менее жестко она прошлась и по Мураеву.

«Ну это же пипец какой-то. Меня отстранил от эфира. Меня, а не Тарасика Черновола, который орал в прямом эфире, что тебя, Монтян, надо расстрелять. И эта тварь отстраняет от эфира меня, а не Черновола. Это вы его считает адекватным?!», – удивилась Монтян.

По ее словам, нынешний президент Владимир Зеленский «показал себя еще более упоротым, чем Порошенко, а все остальное отребье точно такое».

Справедливости ради следует напомнить, что во времена президентства Виктора Януковича сама Монтян была среди активных противников открытия русской гимназии в Киеве.