10.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Монтян: Порошенко-барыга умело обманул бандеровцев


Экс-президент Украины Петр Порошенко является абсолютно русскоязычным персонажем, который пытается строить из себя предводителя бандеровцев и националистов лишь для того, чтобы обзавестись электоральной поддержкой.

Об этом в своем блоге заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монтян подчеркнула, что и бандеровца из Порошенко не получилось, а его рейтинги усиленно движутся к нулю.

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«Я знаю Петю с незапамятных времен. Я с ним судилась еще в те времена, когда он был обычным членососом Ющенко, «любимым другом», поэтому я Петю знаю, сука, как облупленного, просто очень-очень давно.

Это обычный, галимый, совершенно русскоязычный винницкий барыга, который дружил с Зурабовым (экс-посол России на Украине, – авт.), имел кучу бизнеса в России, завод в Севастополе, Липецкую фабрику, все дела.


Но в какой-то момент ему клапнуло в голову, что если он станет предводителем бандеровцев и упоротым нацюковским ублюдком, по крайней мере на вид, то это даст ему лучшие электоральные перспективы. Оказалось, что он пролетел как фанера, у него 25%, а потом 8% – Боже, какая досада. Ну, ничего, порохоботы в восторге», – заявила Монтян.

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