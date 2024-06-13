Монтян: Поселившиеся на Рублёвке «регионалы» плюют на ВС РФ и Донбасс – и ходят к Соловьёву

Сергей Вредников.  
13.06.2024 19:46
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


Бежавшие из Украины члены бывшей «Партии регионов» проживают награбленные состояния в коттеджах на Рублёвке – и никак не помогают армии России или Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «невская студия» заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтяна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие из Украины члены бывшей «Партии регионов» проживают награбленные состояния в коттеджах на Рублёвке...

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«Самое забавное, что Соловьёв тявкает на нас, что мы просрали свою страну. То есть, я простой адвокат, Володя Грубник простой хирург… мы просрали свою страну.

Но он никогда ничего не сказал об этих региональных мразях, которые с наворованным удрали в Россию, живут в шикарнейших коттеджах по Рижскому шоссе и на Рублёвке, чувствуют себя великолепно. Некоторые из них выступают у него на передачах. Но он про них ничего не говорит, что они просрали свою страну, что их надо выгнать куда-то, сдать в СБУ. Он тявкает на меня, на Володю, на других», – подчеркнула Монтян.

«Никто их этих региональных мразей, которые своевременно удрали с награбленным из Украины, не помогает ни военным, ни мирным, ни даже котикам с собачками. И ни на кого из них Соловьёв не тявкает. Почему же? Они не мешают ему и его подельникам из Минобороны казнокрадствовать», – возмутилась адвокат.

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