Монтян: Пост министра получил убийца

06.03.2020, Киев, Игорь Петров

После назначения министром украинского кабмина Олега Немчинова о мирном урегулировании в Донбассе можно забыть.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты». Вот, собственно, с [новым премьером] Шмыгалем становится все ясно. Его друг – откровеннейший порохобот, «кастрюля» и упырь который ездил на восток Украины, чтобы убивать своих сограждан. Когда я говорю о мразях и упырях в рядах ВСУ, я имею в виду именно таких, как друг нового премьера Шмыгаля, министр кабмина Немчинов.

Посмотрите на этого хомячка и представьте его себе в окопе, бегущего в атаку. Есть люди которые по заблуждению, это те, с кем теоретически можно и нужно будет когда-нибудь примирятся и прощать. Но есть идейные мрази, которые целенаправленно отправились за тысячу километров с оружием в руках навязывать свою бандеровскую идеологию, своих конченых «героев», свой образ рагуляки и жизни и свою веру согражданам, которые этом они хотели от слова совсем.

Люди, для которых убийство людей с иными взглядами на Донбассе – это галочка в резюме для получения лучших перспектив карьерного роста. И все это в себе воплощает данный мистер кабмина.

Думаю, что о всяких потугах мирного урегулирования на Донбассе со стороны кабмина можно смело забыть. У Авакова, Кулебы, Присатйко и прочих «миротворцев» в кавычках отличное пополнение и подмога!

Кроме того, Немчинов и самого Зельца совсем недавно иначе как куском дерьма и не называл. У меня такое ощущение что чем круче поливаешь Зельца отборнейшим дерьмецом, тем больше шансов получить от него назначение на какую-нибудь жирную должность. Я уже прям распереживалась за Алешу Гончаренко, того перекати-поле из Одессы, который после качественного ануслингуса регионалам присосался к Порошенко и стал для него альтер эго Ляшко.

Он так тужится и старается похлеще вылить на Зельца тонны отборного дерьмища, что того и гляди за сделает его следующим премьер-министром Украины. Это уже какой-то изощренный мазохизм просматривается – ладно ты сразу после выборов не мог раздуплиться, но уже прошел год и пора бы уже начать хоть чуть-чуть думать. Или в туманом в башке думать не выходит?», – говорит Монтян.