Монтян пояснила, почему нельзя верить интервью Коломойского

12.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Озвучиваемые из Израиля в интервью журналистам рассуждения беглого олигарха Игоря Коломойского о кадровых назначениях при Владимире Зеленском вряд ли будут соответствовать действительности, поскольку решающую роль в перестановках сыграет посольство США, которое отнюдь не заинтересовано в том, чтобы Коломойский вернул себе потерянные за время президентства Петра Порошенко активы и влияние.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши западные друзья уже выступили с воплями о том, что Беня идёт на х#р, правильно национализировали (Приватбанк, – ред.), а там – поживём, увидим», – отметила она, отвечая на вопрос, удастся ли олигарху Игорю Коломойскому вернуть «Приватбанк».

По мнению Монтян, Коломойский специально в многочисленных интервью осыпает комплиментами нынешнего главу МВД Арсена Авакова, рассчитывая, что проигравшие выборы Порошенко и Юлия Тимошенко провалят его кандидатуру при попытке переназначения.

«Зе и Беня хвалят Собакова, чтобы Рада не поставила им его министром, то бишь, чтобы избавиться от него, это такая манипуляция, – прочитала Монтян комментарий от подписчиков. – Я тоже считаю, что болтовню Зе и Бени надо делить на 28, и что все назначения будут согласованы с новым послом США, когда он будет назначен».