Монтян предлагает создать программу помощи женщинам в никабах

В России должна быть запущена программа по защите и помощи людям, желающим выйти из-под влияния излишне религиозного окружения.

Об этом в своём блоге заявила проживающая в Донецке украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Московский магазин «Листва» объявил акцию «Обменяем ваш никаб на книгу». Речь идёт о снятом никабе, то есть – отказе от его ношения. То ли фейк, то ли правда.

Это должна быть системная работа. Должен быть общеизвестный бот, и телефон, куда могли бы позвонить принудительные заматашки [женщины в никабе], которых заставляют мужья, отцы, и всё остальное.

Человек должен знать, что если он решит пойти против своей семьи, своего клана, то ему помогут, и поддержат. Должна быть поддержка для желающих выйти из шкафа. А сейчас – что эти люди могут сделать, куда пойдут, даже если они не хотят быть заматашками? Их свои же отловят и убьют», – сказала адвокат.