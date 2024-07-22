Монтян предлагает создать программу помощи женщинам в никабах

Максим Столяров.  
22.07.2024 22:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал


В России должна быть запущена программа по защите и помощи людям, желающим выйти из-под влияния излишне религиозного окружения.

Об этом в своём блоге заявила проживающая в Донецке украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России должна быть запущена программа по защите и помощи людям, желающим выйти из-под...

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«Московский магазин «Листва» объявил акцию «Обменяем ваш никаб на книгу». Речь идёт о снятом никабе, то есть – отказе от его ношения. То ли фейк, то ли правда.

Это должна быть системная работа. Должен быть общеизвестный бот, и телефон, куда могли бы позвонить принудительные заматашки [женщины в никабе], которых заставляют мужья, отцы, и всё остальное.

Человек должен знать, что если он решит пойти против своей семьи, своего клана, то ему помогут, и поддержат. Должна быть поддержка для желающих выйти из шкафа. А сейчас – что эти люди могут сделать, куда пойдут, даже если они не хотят быть заматашками? Их свои же отловят и убьют», – сказала адвокат.

«Если вы родились где-то в дикой местности, в семье ваххабита и заматашки, каким бы талантливым ребёночком вы ни были, на вас всё равно влияет этот социум. Поэтому критически важно для людей, желающих выйти из шкафа, дать такую возможность. И чтобы родня не достала, не убила – и отцепилась. А такого нет», – подытожила Монтян.

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