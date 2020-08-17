Монтян призвала к объединению России, Украины и Белоруссии против коллективного Запада

17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для того чтобы не оказаться полностью уничтоженными и успешно противостоять коллективному Западу, Украина, Россия и Белоруссия должны объединиться в «коллективный Восток».

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас белорусские оппозиционеры говорят: «Как вы не понимаете, если мы сбросим тирана то, сможем сбросить любую последующую антинародную власть, в том числе и прозападную».

Да, да, да украинские кастрюлеголовые тоже так говорили: «Свергнем Януковича, свергнем всех, кто нам не понравится». Но они забыли, что это не они свергали Януковича, а коллективный Запад, а коллективный Запад не свергнешь – он слишком крут.

Институцию может победить только другая институция. Коллективный Запад может победить только коллективный Восток, а не какие-то там лохи в кружевных трусах и кастрюлях», – отметила она.

Татьяна Монтян призвала Россию, Украину и Белоруссию объединяться против коллективного Запада, а не разваливать свои страны поодиночке.

«Ребята, я считаю, что мы все должны объединяться против коллективного Запада, что тут непонятного?

Я ничего не имею против, да, Лукашенко откособочил и отбокопорил, что аж майка заворачивается. Но альтернатива ему – это развал страны. Может как-то вы сами с ним разберётесь, без привлечения коллективного Запада?

Какой смысл отдавать страну змагарам? У вас будет нацизм, беспредел, полный развал экономики и тотальная жопа. Потом разберётесь со своим Лукашенко, а сейчас не отдавайте страну этим мразям», – заключила Монтян.