Монтян призвала Россию дать отпор американцам

30.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Российскую Федерацию ждет судьба Украины, если она не вступит в противостояние с Западом.

Об этом в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила украинская правозащитница Татьяна Монтян.

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По ее словам, Россия сделала огромную ошибку, признав госпереворот на Украине и постмайданную власть.

«Стыдно признавать, что предали и сдали пиндосам в рабство 30 миллионов братьев своих, как когда-то позволили бомбить Югославию… Нагло-саксы приходят к России под границы, насрали на пороге, заставили опозориться, сдаться, предать своих», – отмечает Монтян.

Правозащитница также подчеркивает, что действия США по расшатыванию ситуации в России более мягкие и постепенные – они медленно «закручивают гайки», выжидая своего часа.

«Нагло-саксы не остановятся, они продолжат нагнетать ситуацию в России. Сперва санкции такие-сякие, потом они усиливаются и усиливаются, молодежи трахают мозг всякой ахинеей… Вас варят как лягушку, повышая воду на полградуса. Они делают это грамотно, они огромные специалисты, им плевать кого с кем стравливать – гуронов с могиканами или русских с украинцами. Лишь бы поиметь на этом свой классный гешефт. Этим они и занимаются, и вы никак им не противостоите. Не сейчас, через 5 лет, 10, 15, 20, но, если ничего не будет делаться, вас ждет наша судьба», – добавляет Монтян.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Анна Герман заявила, что Запад через подкармливаемые СМИ и марионеточные организации начал подготовку к «Белорусской весне».

Правозащитница Галина Запорожцева добавила, что повышение пенсионного возраста в России инициировано «спящими» агентами Запада в руководстве РФ и под предлогом борьбы с непопулярной реформой может быть организован российский аналог Майдана.

Ранее «ПолитНавигатор» писал об опасности лайт-революции в Армении и последствиях, к которым она может привести.