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Россия должна отказаться от практики назначения на руководящие должности на новых территориях бывших украинских кадров. Брать пример следует у американцев, которые взрастили абсолютно лояльную элиту, взяв новых персонажей с самых низов.

Об этом в эфире канала «Metametrica» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный был на времена Дебальцевского, Иловайского котлов каким-то там майоришкой. Его выдернули, селекционировав из сотен таких, как он, сделали генералом, отправили в Америку, обучили методам современной войны. Ну, вот видите, более-менее удачно получилось, как видно по Харьковской операции, которую, конечно, организовывали наши «друзья» из Пентагона и НАТО, но, все-таки, на местах рулил Залужный. И вот такие там люди, отселекционированные, они вот наместники, гауляйтеры наших «уважаемых западных партнеров». Как их при этом будут звать, абсолютно нашим западным «партнерам» неинтересно. Если кто-то вообразит себя большой сошкой и попытается что-то действовать вразрез и бунтовать против западных хозяев, долго такой человек на должности не просуществует и не проживет. Именно так квазигосударственное образование салорейх и было задумано. Убиться об Россию, нанеся России максимальный ущерб», – заявила Монтян.

Она отметила, что, кого бы ни пытались вернуть из бывших политиков, их шансы равны нулю, ведь народ их уже не примет ни при каких обстоятельствах.

«К сожалению, власть в России ориентируется на всякое отребье, типа условного Медведчука и прочих мерзостных беглецов, которые на Донбассе не показываются, в жизни своей страны и своего народа не участвуют, но на что-то там претендуют, какими-то там быть «лидерами в экзиле». Вместо того, чтобы ориентироваться на людей, которые работают «на земле» и хорошо себя зарекомендовали. Но те люди, которые сейчас работают «на земле» и хорошо себя зарекомендовали, они как-бы социально далеки от кремлевских башен. И поэтому на них никто ставить не собирается. И продолжают какие-то наивные попытки найти кого-то типа Медведчука, на кого можно поставить. Вот и вся экзила. Вот в этом разница с коллективным Западом, который брал людей из низов, напоминаю майора Залужного образца 2014 года. Вот и все. Вместо того, чтобы селекционировать из низов, пытаются опять, перемешивают эту бочку с дерьмом этих мерзких беглецов, что-то из них выудить. Печалька только в том, что их здесь никто не примет. Кого бы тут ни попытались поставить из бывших, у них тут нет никаких шансов вообще», – отметила киевский адвокат.