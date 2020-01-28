Монтян прокляла Зеленского до сотого колена

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

Заявляя о причастности СССР к началу холокоста, президент Украины Владимир Зеленский предает своего деда-еврея и весь еврейский народ.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила киевский юрист Татьяна Монтян.

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«У Зеленского явно какая-то амнезия. Зеленский ни слова не сказал об участии Украины. Он не сказал про Украинский фронт, который был раньше Воронежским и был частью Красной армии. Такое ощущение, что тексты ему пишут то ли Вятрович, то ли его братья по разуму. Нормальный человек такой текст написать не может.

В общем, наш нынешний президент – «мини-Петя». Ничего не изменилось, только фамилия президента. Но несет он ту же чушь, что и Петя, только еще круче. Он умудрился в своем бреде переплюнуть даже Петра Алексеевича.

Да будет он проклят до сотого колена за свои слова, за предательство своего дедушки, за предательство всего еврейского народа. Это все, что можно тут сказать. Такое ощущение, что он сошел с ума и как в «Квартале» заучивает текст, не думая, что он несет. С Дудой пусть разбирается мудрый польский народ, но Зеленский вчера просто упал в глазах даже тех, кто его поддерживал до последнего. Его электорат от него явно ожидал не такого. Когда это разнесут по всем городам и весям и до народа дойдет, что он ляпнул, от него отвернутся все», – сказала Монтян.