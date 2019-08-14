Монтян пугает Россию Майданом

14.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Организованные Госдепом протесты в России один в один напоминают события 2013-2014 годов в Киеве.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За событиями на Сахарова и подготовкой к ним адекватная Украина наблюдала с ехидными комментариями типа: «Ребята, а где кастрюли, где кружевные труселя? А что там с печеньками, из посольства не подвезли ещё?». Мы на это смотрели и хихикали, потому что лекало настолько аналогичное, всё настолько то же самое, что сколько бы россияне не говорили «Нет, у нас всё по-другому, всё не так, и будет не так, и вообще не так» – уж поверьте, мы это всё узнаём с болью в сердце, мы это всё уже проходили.

На самом деле, для пиндосов и наглосаксов совершенно не имеет никакого значения, по какому поводу выводить народ на улицу. Если повода нет – его придумают. Ну скажите, какая разница между каким-то там мифическим стремлением в ЕС и честными выборами в Мосгордуму?

Самое печально в этом всём, что никто – ни сторонники московского майдауна, ни его противники не смотрят в суть проблемы, которая состоит в том, что, действительно, сбор 3% подписей от списочного числа избирателей округа – это полный дурдом и непреодолимый барьер для желающего войти в муниципальную политику. Я посмотрела – это надо собрать от 4,5 до 5,5 тысяч подписей с паспортными данными, всеми потрохами. Это очень тяжёлое и затратное мероприятие», – сказала юрист, добавив, что только Жириновский предложил решать эту проблему.

Однако, по ее мнению, даже если Кремль выполнит требования оппозиции, Запад найдёт другой повод вывести людей на улицу.

«Действительно, если заменить все эти подписи на залог, как у нас, будут баллотироваться толпы городских сумасшедших. Но поверьте, пиндосы с наглосаксами тут же придумают какой-то новый повод.

Это всё были бы смихуёчки, если просто ходили городские сумасшедшие – навальные, Соболь и прочие. Но самым тревожным звоночком является то, что все эти движи поддержали довольно влиятельные в определённых тусовках товарищи. Про проститутку Дудя я не говорю, но там же были всякие Оксемороны, Лукимены, Парфёновы. С ними непонятно – с какой целью они хотят развалить собственную страну? Чего этим в жизни не хватает?

Наблюдать за всеми этими дебилами, которые на видосиках очень ярко демонстрируют, кому нужны эти протесты, было бы очень весело, но то, что их начинают поддерживать очень знаковые товарищи – это тоже очень тревожный звонок.

Поверьте, у нас было всё то же самое: люди с «прекрасными» лицами, все эти дебилы, которые в упор не понимают, что любые подобные протесты всегда льют воду на мельницу пиндосов и наглосаксов, которые в своих глазах даже соринки. Потому что посмотреть, как они пи@дят народ на митингах и сборищах, и сравнить с тем, как нежно и трогательно российские правоохранители вели себя со всей этой майдаунной кастрюлеголовой московской швалью – разница очевидна», – добавила Монтян.

По её мнению, самые горячие и опасные для России события ещё впереди, потому что «московский Майдан» только разгорается.

«Поэтому мы посмотрим, что будет дальше. Я лично в пиндосах и наглосаксах не сомневаюсь. Поскольку есть куча дебилов с «хорошими лицами», которые до сих пор верят, что майдауны приносят благо, и стоит только снести один преступный режим и наступит рай на земле. Раз такая категория народа есть – значит, с ними будут работать.

И если уже под полтинник тысяч народу пришло даже в такую хреновую погоду – значит, я думаю, товарищи потёрли руки в своих госдепах, и смотрят на то, что перспективы только вырисовываются. А впереди осень. Весь цирк вообще ещё впереди», – резюмировала адвокат.