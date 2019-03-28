Монтян: Пьяный сын подставил Порошенко по полной программе

28.03.2019, Киев, Максим Карпенко

«Слитое» в СМИ видео с пьяным сыном Петра Порошенко – серьезный удар по президенту накануне дня голосования. Об этом в своем видеоблоге заявила адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будем ханжами, друзья. В молодости, честно говоря, нет такого компромата на большинство нашего поколения только потому, что не было гаджетов для записи видео.

Ничего особого на самом деле крохотный сынулька не вытворил. Ну, нажрался в зюзю, ну, засунул в задницу тюльпан, ну поблевал у фаянсового друга – с кем не бывает.

Проблема в другом – мелочь пузатая не понимает, что его папа – президент, и мелочь имеет друзей, которые в состоянии не просто снять его в таком виде, но и слить все это дело в сеть. Это значит, что Порошенко вообще не занимается воспитанием своего ребенка, который не имеет ни малейшего понятия об ответственности, возложенной на него, как на члена семьи.

Говорит на «мове агрессора», несет всякую чушь в то время, как его папа нагибает всю страну говорить только по-украински, орет геть от России, геть от Москвы и остаточне прощавай.

В общем, подставил сынуля папу по полной программе.

И, несмотря на то, что все мы примерно чудили и дети наши такое чудят, хотя своих я убью, если, не дай Бог, увижу что-то подобное, слитое в интернете. И мои четко знают – что бы они не творили, никаких компроматов не должно оставаться.

В общем, так Петюльке и надо – яблочко от яблони далеко не падает», – заявила Монтян.