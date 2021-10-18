Монтян раскритиковала статью Медведева об Украине: «Несёт чушь»

18.10.2021 14:48 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Так называемые «адекватные» украинские граждане не в состоянии самостоятельно изменить ситуацию в стране — им нужно или покинуть страну, или уйти во внутреннюю эмиграцию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью в интервью «Sputnik на русском» заявила киевский адвокат и общественница Татьяна Монтян.

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У нее поинтересовались, есть ли шансы у России дождаться адекватных политиков на Украине, к чему ранее призвал заместитель Совбеза РФ Дмитирий Медведев в своей статье.

«Шансы самозародиться в корзине с грязным бельем у вшей гораздо больше, чем то, что в Украине само по себе появится вменяемое руководство. И я думаю, что Медведев это великолепно понимает. Он с какой-то целью несет эту чушь. Но с какой? Это надо спрашивать товарища Медведева», – сказала Монтян.

Журналист поинтересовался, что делать украинским «адекватникам», учитывая, что «скоро могут начать резать людей».

«Уже начали резать людей. Давно их уже режут. Совершенно понятно, что адекватным людям в Украине делать нечего. Им надо окуклиться и как-то уйти во внутреннюю эмиграцию, если они по какой-то причине не могут спетлять с Украины физически», – считает юрист.

По ее словам, слишком серьезные силы противостоят «адекватникам» Украины.

«Они не в состоянии воевать с коллективным Западом, воевать с зелебобиками, которых Россия делает вид, что хейтит, но на самом деле торгует с ними. Таким образом фактически против консенсуса России, зелебобиков и коллективного Запада что могут сделать простые адекватные люди Украины?» – резюмировала Монтян.