Монтян рассказала, что Тимошенко прятала в трусах

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В начале девяностых нынешний кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко была мелкой контрабандисткой, перевозившей доллары в трусах. Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я впервые увидела Тимошенко в 1995 году в СИЗО города Запорожье. Она выглядела как галимая барыжка. Когда в 1998 году её сделали красивой и прекрасной, я с ужасом увидела, что это та же самая барыга, которую я видела в СИЗО. Я потом узнала, что её закрыли за контрабас 26 тысяч баксов в труселях, и я была очень удивлена, думала: «Кто же её с помойки подобрал и в политику отправил?».

С тех пор, конечно, Юля очень круто продвинулась, с ней всё хорошо. Из себя она, конечно, нифига не представляет, но всегда какие-то мужики рядом с ней что-то мутят. Сейчас там мутят Власенко, Немыря, Кожемякин», – отметила она.

По мнению Монтян, Юлия Тимошенко уже «пролетела мимо» президентских выборов.

«Вы же сами видите, что на избирательную кампанию Юля полностью забила болт, несёт всякую чушь: то она хочет посадить трёх друзей Пети, то объявить Пете импичмент. А теперь она заявила, что в очередной раз вернёт вклады СССР. Я уже видела всякие «жабы» на эту тему, что она ещё и девственность вернёт, причём, хватит потом ещё на пару раз, и вернёт динозавров.

В принципе, по Юле уже всё, я считаю, что ей там (на выборах – прим. ред.) ловить нечего, кроме триппера, поскольку кампанию она действительно не ведёт», – резюмировала адвокат.