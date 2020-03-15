Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину

15.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Как только Украина станет частью РФ, националисты с Западной Украины первыми покаются в содеянном и поклянутся в верности Москве.

Об этом на своем YouTube-канале заявила известный киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как бы я отнеслась к присоединению Украины к России? Философски. Ибо могут у меня быть другие варианты? Также в случае реального захвата Украины Путиным наши доблестные нацики и вся это пропендостаноская и проевропейская рать политиканов дружно выстроятся в очередь дабы поцеловать Путину ручку или какой-нибудь еще орган и заверить его в вечной верности, предварительно покаявшись во всех нацистко-бандеровских, проамериканских, проевропейских заблуждениях», – заявила Монтян.

Также она напомнила, что Западная Украина всегда славилась своей беспринципностью в выборе хозяев.

«Напоминаю в Бог знает в какой раз: именно на Западной Украине был самый высокий процент коммунистов и комсомольцев. Что не помешало всей этой бандеровской швали, мгновенно переобуться в воздухе за бабло канадско-американской диаспоры и снова стать убеждёнными нацистами и бандеровцами, и тем более это не помешает им переобуться в воздухе очередной раз, и стать верными путинцами.

Потому что в нашем сплошь беззаконном с незапамятных времён мире есть только одно железобетонное правило – кто первый встал того и тапки», – резюмировала юрист.