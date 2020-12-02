Монтян рассказала, кто спровоцировал венгерско-украинский конфликт вокруг иполнения гимна

02.12.2020, Киев, Игорь Петров

За скандалом вокруг исполнения депутатами Сюртовской ОТО гимна Венгрии стоит группа народного депутата Украины Виктора Балоги, экс-главы секретариата Ющенко, которого СМИ называют «хозяином Закарпатья».

В отместку Венгрия может лишить группу Балоги заработка на контрабанде.

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Об этом в беседе с корреспондентом «Политнавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

«Депутаты исполняли сначала украинский, а уже потом венгерский гимн. И то, что в ролике оставили только исполнение венгерского гимна – это попытка разжигания межнациональной вражды. Насколько я знаю от местных закарпатцев, все вот такие разжигания, обыски у венгерских деятелей и прочее, связаны с тем, что у венгров в Сюртовской ОТО «золотая акция», 12 из 22 депутатов.

Поэтому Балога и его компания с элегантностью слона в посудной лавке решили «наехать» на венгров. Но они не подрасчитали, что Венгрия за своих вписывается, и уже поднялся дипломатический хай.

Я бы на их месте такой фигней не занималась. Если венгры обрубят их контрабанду, они пострадают. Так что зря они так, Балога и его тусовка. Их мало волнуют политические темы вокруг комиссии НАТО-Украина и пр., но их волнует то, что их реально бьет по карману, и это «контрабас».

Им же, собственно говоря, позволяют чудить в Закарпатье как им хочется только потому, что они в клювике заносят Киеву. А если у них не будет «контрабаса», потому что венгры их накажут, им нечего будет заносить в клювике Киеву.

Поэтому зря они быкуют. Я имею в виду Балогу и прочую тусовку, прошедшую в местные органы и считающую, что венгров, имеющих «золотую акцию», надо додавить», – сказала Татьяна Монтян.