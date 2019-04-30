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30.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Монтян рассказала о планах «Зели и Бени»

Сторонники пока еще действующего украинского президента преувеличивают количество тех, кто поддерживает Петра Порошенко.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порохоботы» сильно преувеличивают эти 25 [процентов]. Я уже неоднократно объясняла, что знаю огромное количество киевских бизнесменов, которые голосовали за Петю против Зеленского, просто потому что панически боятся прихода Бени и передерибана. Поэтому я думаю, что «порохоботов» по факту значительно меньше, чем они рассказывают», – подчеркнула она.

На вопрос о том, что ждёт Украину при президенте Зеленском, Монтян ответила недвусмысленно, что начнётся новый «передерибан».

«Нас ждёт передерибан ранее надеребаненного, то есть большой передел собственности», – резюмировала юрист.

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