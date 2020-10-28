28.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Политика, Украина
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Монтян расстроила избирателей Медведчука и Шария


Местные выборы на Украине показали, что даже самые «оппозиционные» партии являются политическими проститутками, прислуживающими олигархам и националистам.

Об этом в своём видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всех очень расстрою, если сообщу, что русский язык в Харьковской области лишился статуса регионального сверхусилиями нынешнего руководителя харьковской региональной организации «ОПЗЖ». Общеизвестно, что «ОПЗЖ» – это голимые и мерзостные проститутки.

В их составе товарищ Левочкин, который организовал Майдан вместе с Фирташем, а ещё там Кива, который в 2015 году страшно преследовал «вату». ОПЗЖ это та ещё тусовка», – сказала Монтян.

Также она добавила, что от партии Анатолия Шария в результате выборов прошли ставленники таких олигарха Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова.


«А кто от Шария прошёл на выборах? Это люди Авакова, Коломойского, ОПЗЖ. Лохи смотрят его видео со сладкими речами, но не проверяют списки его партии, человек себе просто денег заработал», – резюмировала адвокат.

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