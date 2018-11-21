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21.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Экономика коллапса
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Монтян разоблачила Порошенко

Прогрессирующая кампания по «декоммунизации» задумана правящим режимом только для того, чтобы отвлечь население Украины от реальных проблем.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ленинскую кузню» он (Порошенко – ред.) очень-очень долго переименовывал, но так и не переименовал. «Ленинская кузня» так и осталась, его-то заводик.

Но переименовывать гораздо проще, чем развивать экономику. Это запудривание народу мозгов, что, якобы, что-то происходит, что-то делается, чтобы народ больше обсуждал весь этот бред с переименованием и «декоммунизацией», и поменьше думал о том, что они завтра околеют в своих квартирах без отопления. Вот и всё – чистый пиар, чтобы людям было, о чём поговорить», – заявила Монтян.

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