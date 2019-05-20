Монтян развенчала байки Зеленского про Крым

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не видать Крыма при президенте Владимире Зеленском, о чем он прекрасно знает.

Об этом в своем видеоблоге заявила известная украинская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она также подчеркнула, что в инаугурационной речи Зеленского был дан посыл на то, что на Украине будет снова изменен языковой закон, но уже не в пользу «мовы».

«Все эти байки про то, что мы вернем Крым – это, конечно, удар мячиком в сторону наших поцреотов. Я думаю, что Зеленский не настолько туп, чтобы понимать, что никакого Крыма он, естественно, вернуть в обозримом будущем не сможет. А уж в течение пяти лет – так стопудово. Что касается всего остального в его речи – это, конечно, было прочувствованно и все это поняли так, что скорее всего, с языковым законом он будет что-то делать. Что именно, мы пока не знаем. Поживем – увидим», – заявила Монтян.