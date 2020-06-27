Монтян: Шарий подозрительно долго молчал об Авакове

27.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Блогер Анатолий Шарий, жалующийся на нападения нацистов на своих партийцев, почему-то до недавнего времени избегал резкой критики главного покровителя штурмовиков – главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Устранять надо не внешние проявления, а причины болезни, и если болезнью мы называем блуждающие банды нацорпусовских активистов, то причиной болезни является нынешняя аваковская правоохранительная система. Причём, на улицу непосредственно влияет национальная полиция.

Даже Порошенко не смог подавить банды нациков из полка МВД «Азов», это при том, что у Порошенко были миллиардные коррупционные потоки и полностью подконтрольные СБУ и Генеральная прокуратура.

Потому что Аваков смог выстроить организацию, где тысячи человек проходили подготовку в «Азове», затем часть перемещалась в систему МВД на разные должности и в разные регионы, а другая часть – в те самые блуждающие банды нациков», – рассказала Монтян.

Адвокат призвала давить на Владимира Зеленского для того, чтобы он добился отставки «непотопляемого» Авакова.

«За прошедшие годы спрут «азовцев» Авакова разросся до контроля над целыми сферами незаконного бизнеса, начиная от контрабандных схем на границе и крышивания незаконной вырубки леса, пример – потопы на Западной Украине, а также подпольными казино, крышевания наркобизнеса, рейдерства и заказных убийств. Всё это происходит в тесной связке с национальной полицией и государственной пограничной службой Украины, которая находиться в системе МВД», – добавила она.

«Кроме того, Аваков интегрировал своих людей во все партийные структуры, кроме, наверное, соросовского «Голоса» который состоит из идейных «соросят». Даже у Порошенко во фракции сидят Парубий и Княжицкий, которые целиком и полностью лояльны Авакаву.

Я думаю, что лучше давить на Зеленского для отставки Авакова и отхода в историю всего того багажа в виде добровольческих батальонов, «Азова», разваленной милиции, майдана, попыток отправить жителей ЛДНР в фильтрационные лагеря и всего прочего, что воплощает в себе Арсен Борисович Аваков», – заключила Татьяна Монтян.