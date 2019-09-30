Монтян сообщила омерзительные подробности речи Зеленского в ООН

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский, упоминая оперного певца Василия Слипака в качестве невинной жертвы с трибуны ООН, забыл не только упомянуть о его членстве в праворадикальной экстремистской группировке «Правый сектор», но и родство с экс-министром транспорта Владимиром Омельяном, обещавшим захватить Кубань у России.

На этот факт в своем видеоблоге обратила внимание киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступление с пулей – это был полный провал спитч-райтеров. Категорически нельзя говорить о мире, показывая пулю. Тем более, в такой неоднозначной ситуации, как с этим оперным певцом Слипаком, который вдобавок оказался двоюродным братом министра Омеляна.

Потому что любому незаинтересованному наблюдателю, далекому от всех этих перепетой и не стоящему на стороне ни республиканцев, ни демократов, ни беглого Януковича, ни победивших майданутых, все понятно – в стране идет гражданская война.

Какой-то Слипак – не понятно зачем, вместо того, чтобы петь в опере, поехал стрелять из гранатомета по своим согражданам с другими политическими убеждениями и огреб пулю. Что же тут удивительного, было бы о чем рассказывать в ООН!

Ты пугаешь всех Третьей мировой войной, и при этом ты – президент страны, раздираемой гражданской войной и ты продолжаешь ее разжигать, хотя обещал своим избирателям мир, только мир и ничего кроме мира.

Поэтому, естественно, речь не произвела никакого впечатления, зал был пуст, и все над этой речь просто смеются», – заявила Монтян.