30.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, США, Украина
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Монтян: Трамп использовал Зеленского как презерватив

Президент США Дональд Трамп, рассекретив в рамках предвыборной борьбы стенограмму разговора с Владимиром Зеленским,  использовал главу украинского государства «как презерватив».

Об этом в эфире своего видеоблога заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп очень грамотно заманил демократов в ловушку всеми этими сливами, недомолвками, россказнями про какие-то докладные секретных агентов и все остальное. И он выводит ситуацию на то, чтобы люди в Америке наконец-то заинтересовались, а что там, в конце концов, делал этот сынулька Байдена, из-за чего, собственно, весь этот сыр-бор?

Ну а Зеленского он просто использовал в своих хитрых кабинетных играх, как использованный презерватив, каковой и является, собственно, роль Зеленского на международной арене. Как в этом смогли убедиться все наблюдатели», – заявила Монтян.

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