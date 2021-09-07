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07.09.2021 13:17 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Монтян: «У татар в Крыму все великолепно. Бахчисарай цветет и пахнет»

Новости УкраиныКрымским татарам российские власти создали прекрасные условия в Крыму, и у них нет реальных...

Крымским татарам российские власти создали прекрасные условия в Крыму, и у них нет реальных мотивов совершать какие-либо действия, направленные против России, кроме желания заработать на этом.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«Татар в Крыму разве что в задницу не целуют. У них здесь всё великолепно, чувствуют они себя прекрасно, Бахчисарай цветёт и пахнет, все их места компактного проживания просто цветут и пахнут. Им тут построили шикарную мечеть в Симферополе на 4000 мест. То есть здесь, в Крыму, у них всё абсолютно великолепно, даже слишком великолепно. Поэтому нормальный татарин не может подписаться под такую хрень, как диверсия ни по какой другой причине, кроме как за бабло», – считает адвокат.

«Из общения с местными татарами я знаю, что после 2014 года очень многие убегали в Украину не из идеологических соображений, а по каким-то бытовым причинам. Например, кто-то был здесь при местной власти, и чью-то дочку изнасиловал, чьего-то сына побил. И такие люди знали, что если они останутся, то при смене власти их тут прикопают где-нибудь или утопят. Поэтому у многих беженцев не было никакой особой идеологии, люди сваливали из чисто бытовых соображений, из боязни мести, например.

Ну, конечно, были и идеологические беженцы, которые сидят у турок на подсосе. И они, конечно, свалили в Киев. Так что среди татар есть разные люди с разными мотивами», – сказала Монтян.

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